Beşiktaş'ın, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'la anlaştığı iddia edildi. Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncuyu 1 seneliğine kiralık olarak transfer ediyor. Futbolcunun menajeriyle sözleşme detayları üzerine yapılan görüşmelerin son aşamada olduğu, Brezilyalı oyuncunun gelecek hafta resmi imzayı atması bekleniyor.