Beşiktaş'ta ilk anlaşma tamam! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    'ta ilk anlaşma tamam!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta ilk anlaşma tamam!

    'ın, Roma'nın stoperi 'la anlaştığı iddia edildi.

    'ın, Roma'nın stoperi 'la anlaştığı iddia edildi. , 26 yaşındaki oyuncuyu 1 seneliğine kiralık olarak transfer ediyor. Futbolcunun menajeriyle sözleşme detayları üzerine yapılan görüşmelerin son aşamada olduğu, oyuncunun gelecek hafta resmi imzayı atması bekleniyor.

    1. 8.6.2018
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