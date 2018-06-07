Lawal, Beşiktaş formasını giydi! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Lawal, formasını giydi!

    Lawal, Beşiktaş formasını giydi!
    ekiplerinden forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Raheem Lawal, sosyal medya hesabından forması giydiği bir fotoğrafını paylaştı. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara mevkiilerinde görev yapabilen 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu 2017-18 sezonunda ligde Osmanlı ile 17 maça çıktı.
    1. 7.6.2018
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