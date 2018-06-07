Kadıoğlu harekatı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Kadıoğlu harekatı

    Kadıoğlu harekatı
    Beşiktaş'ın, 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği iddia edildi. Haberde Beşiktaşlı yetkililerin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimde bulunduğu ve menajeri eski Beşiktaşlı Baki Mercimek ile görüştüğü yazıldı. Geçen sezon Nijmegen formasıyla 39 maça çıkan genç oyuncu 8 gol attı.
    1. 7.6.2018
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