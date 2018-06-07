Çebi, Vietto’yu araştırdı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Çebi, Vietto’yu araştırdı

    Çebi, Vietto’yu araştırdı
    'ta her geçen gün yeni bir forvet ismi ortaya atılmaya devam ediyor. 'da Giuliano'nun menajeri Sakic'le bir araya gelen İkinci Başkan Ahmet Çebi'nin 'nın satın alma bedelini kullanmadığı 24 yaşındaki için bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Çebi'nin A. Madrid'e dönen Arjantinli golcü fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.
    1. 7.6.2018
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