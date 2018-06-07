Burak Yılmaz bilmecesi – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    bilmecesi

    Burak Yılmaz bilmecesi
    'ın forvet listesinde yer alan ve teknik direktör 'in de istediği 'ın durumu belirsizliğini konuyor. Siyah-beyazlılar, 'la ilişkilerin bozulmaması adına bu futbolcuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı. Bordo-mavililer Burak'tan yıllık ücretinde %50'ye yakın indirim isterken; yaşanan gelişmelere göre hareket edilecek.
    1. 7.6.2018
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