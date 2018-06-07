Beşiktaş'tan yıldız seferi! 4 koldan taarruz!
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer görüşmelerine başlamak için bu hafta Avrupa turuna çıkıyor. Siyah-beyazlılar, sezon başı kampına kadar 1 ya da 2 bomba patlatmayı hedefliyor. Transfer listesinde birçok yıldız isim bulunan Beşiktaş, önceliği sağ bek konusuna vermiş durumda. Eski futbolcusu Daniel Opare ile el sıkışan siyah-beyazlılar, sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Gana'lı oyuncu için beklemeye geçti. Sağ bek transferi için Daniel Opare'yi kadrosuna katacak olan Beşiktaş, bu bölgeye yine de başka bir isim bakıyor.
- 6.6.2018 23:32
- Güncelleme: 7.6.2018 06:33
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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