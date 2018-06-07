Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer görüşmelerine başlamak için bu hafta Avrupa turuna çıkıyor. Siyah-beyazlılar, sezon başı kampına kadar 1 ya da 2 bomba patlatmayı hedefliyor. Transfer listesinde birçok yıldız isim bulunan Beşiktaş, önceliği sağ bek konusuna vermiş durumda. Eski futbolcusu Daniel Opare ile el sıkışan siyah-beyazlılar, sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Gana'lı oyuncu için beklemeye geçti. Sağ bek transferi için Daniel Opare'yi kadrosuna katacak olan Beşiktaş, bu bölgeye yine de başka bir isim bakıyor.