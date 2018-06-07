Beşiktaş'tan yıldız seferi! 4 koldan taarruz! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'tan yıldız seferi! 4 koldan taarruz!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan yıldız seferi! 4 koldan taarruz!

    Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer görüşmelerine başlamak için bu hafta Avrupa turuna çıkıyor. Siyah-beyazlılar, sezon başı kampına kadar 1 ya da 2 bomba patlatmayı hedefliyor. Transfer listesinde birçok yıldız isim bulunan Beşiktaş, önceliği sağ bek konusuna vermiş durumda. Eski futbolcusu Daniel Opare ile el sıkışan siyah-beyazlılar, sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Gana'lı oyuncu için beklemeye geçti. Sağ bek transferi için Daniel Opare'yi kadrosuna katacak olan Beşiktaş, bu bölgeye yine de başka bir isim bakıyor.

    1. 6.6.2018 23:32
    2. Güncelleme: 7.6.2018 06:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'tan yıldız seferi! 4 koldan taarruz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN