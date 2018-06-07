Beşiktaş’ın yetki verdiği menajerlerin, İspanyol golcü için bir kulüple görüştüğü öğrenildi. Love’da ise bir gelişme yok.
Forvet transferi için Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı elden çıkarmaya uğraşan Beşiktaş, bu konuda menajerlere yetki verdi. Negredo ile ilgilenen bir kulübün olduğu ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Flamengo, Cruzeiro gibi Brezilya ekipleri ile adı anılan Vagner Love'da ise somut bir gelişme kaydedilemedi. Sambacının, ilerleyen yaşına rağmen gideceği kulüpten en az iki yıllık sözleşme ve Beşiktaş'taki maaşını talep etmesi, ayrıca siyah-beyazlıların istediği bonservis bedeli işi çıkmaza sokuyor.
- 7.6.2018 07:51
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Beşiktaş'ta Negredo yolcu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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