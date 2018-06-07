Beşiktaş'ta Negredo yolcu!

Forvet transferi için Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı elden çıkarmaya uğraşan Beşiktaş, bu konuda menajerlere yetki verdi. Negredo ile ilgilenen bir kulübün olduğu ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Flamengo, Cruzeiro gibi Brezilya ekipleri ile adı anılan Vagner Love'da ise somut bir gelişme kaydedilemedi. Sambacının, ilerleyen yaşına rağmen gideceği kulüpten en az iki yıllık sözleşme ve Beşiktaş'taki maaşını talep etmesi, ayrıca siyah-beyazlıların istediği bonservis bedeli işi çıkmaza sokuyor.