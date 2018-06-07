Beşiktaş'ta Negredo yolcu! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    'ta yolcu!

    Beşiktaş'ta Negredo yolcu!

    ’ın yetki verdiği menajerlerin, İspanyol golcü için bir kulüple görüştüğü öğrenildi. Love’da ise bir gelişme yok.

    Forvet transferi için Alvaro ve 'ı elden çıkarmaya uğraşan , bu konuda menajerlere yetki verdi. Negredo ile ilgilenen bir kulübün olduğu ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Flamengo, Cruzeiro gibi ekipleri ile adı anılan Vagner Love'da ise somut bir gelişme kaydedilemedi. Sambacının, ilerleyen yaşına rağmen gideceği kulüpten en az iki yıllık sözleşme ve Beşiktaş'taki maaşını talep etmesi, ayrıca siyah-beyazlıların istediği bonservis bedeli işi çıkmaza sokuyor.

    1. 7.6.2018 07:51
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