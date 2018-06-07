Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    'ın kamp programı belli oldu

    Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

    , 2018-2019 futbol sezonu için hazırlık kamplarını ve 'da gerçekleştirecek.

    Siyah-beyazlı takım, 26 Haziran'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. , 'daki kısa hazırlığın ardından ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde 'nın Samorin bölgesinde yapacak.

    Slovakya'daki çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı ekip, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için 'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.

    1. 7.6.2018 10:42
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