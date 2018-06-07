Bernard fena uçtu! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    fena uçtu!

    Bernard fena uçtu!
    'nın yerine düşünülen isimlerden 'ın istediği para dudak uçuklattı. Bonservisi elinde olan sambacının menajeri ile yapılan görüşme el yaktı. Menajeri 4.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme ve 5 milyon euro da imza parası isterken; %30-35 küçülmeye gideceklerini açıklayan Başkan Orman bu talep üzerine görüşmeleri kesti.
    1. 7.6.2018
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