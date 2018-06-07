Bana ‘şişko’ dedi – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Bana ‘şişko’ dedi

    Bana ‘şişko’ dedi
    'ın Şilili oyuncusu , ilk takımı Universidad Catolica'nın tesislerini ziyaret etti. Medel burada eski takımıyla ilgili konuşurken, Beşiktaş'la ilgili olarak da, "İlk başlarda yedek kalıyordum. Çünkü şişkoydum. Evet kendime bunu itiraf edip kilo vermeye başlayınca sürekli oynadım. Hocanın bana şişmansın dediğini asla unutamam" sözlerini kullandı.
    1. 7.6.2018
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