Vagner Love ile Adriano için 5 milyon euro – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Vagner ile için 5 milyon euro

    Vagner Love ile Adriano için 5 milyon euro
    yönetimi, 'a gelecek olan Flamengolu yöneticilerin Love ve Adriano için yapacağı teklifi bekliyor. için 2 milyon euro'ya razı olacak siyahbeyazlıların için 5 milyon euro'luk bir teklif beklediği gelen bilgiler arasında. 'nun iki isim için 5 milyon euro önereceği ifade edildi.
    1. 6.6.2018
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