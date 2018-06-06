UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    'dan 'a para cezası

    UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

    , Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ile oynadığı karşılaşmada ihlal ettiği kurallar nedeniyle 'a 34 bin Euro para cezası verdi.

    'a 'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında oynadığı maçında tribün merdivenlerinin boş bırakılmaması, sahaya yabancı madde atılması ve yetersiz organizasyon sebebiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 34 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
    1. 6.6.2018 21:19
    2. Güncelleme: 6.6.2018 21:31
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