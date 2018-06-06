Talisca İtalya'da! Transferin ilk fotoğrafı düştü....

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi biten Anderson Talisca'nın Roma'ya transferi gündemdeydi. Brezilyalı yıldız bugün İtalya'da görüldü. Pisa Kulesi çevresinde gezen Talisca'nın fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Talisca'nın İtalya'da görülmesi transfer bitti şeklinde yorumlandı.

BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANMADI

Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık olarak forma giyen Andreson Talisca'nın 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Kartal bu transferi bitiremedi. Brezilyalı 2 sezonda çıktığı 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.







FİKRET ORMAN: "TALİSCA, BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTEMEDİ"

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklama yapan Fikret Orman, Anderson Talisca'nın futbol hayatına Beşiktaş'ta devam etmek istememesi üzerine yollarının ayrıldığını söyledi. Talisca'nın devre arasında Beşiktaş'ta kalmak istemediğini kendisine ilettiğini vurgulayan Orman, "Talisca'nın son zamanlarına kadar uğraştık ama oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istemediğini ifade etti devre arasında. Maalesef, bizim birilerini havaya sokmakta, yükseltmekte, yukarıdakini de aşağı çekmekte inanılmaz bir becerimiz var. Birilerinin bir tarafını kaldırmakta üstümüze yok. 'Talisca'yı al' denildikçe oyuncu da kendini dünyanın en önemli şeyi zannetti. Beşiktaş'ın ne olduğunu gidince anlar. Talisca, Beşiktaş'ta kalmak istemedi, yoksa bonservisle alakası yok." diye konuştu.



MENAJERLER YÜKSEK BEDELLE KAPILARINI AÇTI

Talisca'nın menajerlerinin çok yüksek bedelle kapılarını çaldığını söyleyen Orman, "Menajerleri geldi, başka bir yere satabilir miyiz diye baktık. 30 milyon avroya satalım projesi vardı. Zaten 21 milyonu Benfica'ya gidecek, 5 milyonunu menajerleri istiyor. Beşiktaş'a 4 milyon avro kalıyor. Bunu imzalasak 5 milyonluk kısım için dedikodular çıkacak, bu iş olmaz dedik. Oyuncu iki yıllık kiralama bedelini aldı. Allah yolunu açık etsin. Bonservisini almama sebebi oyuncunun kalmak istememesiydi. Bunu daha önce de söyleyebilirdim ama oyuncuyu Beşiktaş kamuoyunun önüne atardık. Biz de şampiyonluğa oynuyorduk. O yüzden öyle bir süreç yaşatmadık oyuncuya." değerlendirmesinde bulundu.