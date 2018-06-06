Şenol Güneş’le Portekiz’e! – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’le Portekiz’e!

    Şenol Güneş’le Portekiz’e!

    Quaresma, “Sözleşmem bitince kabul ederse ’le birlikte ülkemde çalışmak isterim” dedi

    Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu , Sport TV'ye verdiği röportajda Portekiz ekiplerinden sürekli teklif aldığını belirtti.

    Yıldız futbolcu, "Çin'e ya da Arap ülkelerine gitmeyeceğim. Zaten Beşiktaş'ta mutluyum. Sözleşmem bitince Portekiz'e dönüp, 40-41 yaşına kadar oynayabilirim. Koçum () kabul ederse Portekiz'e onunla birlikte dönmek isterim. Kendisi Portekiz futboluna katkı yapabilecek bir koç" ifadelerini kullandı. (SABAH)

    1. 6.6.2018
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