Şenol Güneş’le Portekiz’e!

Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, Sport TV'ye verdiği röportajda Portekiz ekiplerinden sürekli teklif aldığını belirtti.

Yıldız futbolcu, "Çin'e ya da Arap ülkelerine gitmeyeceğim. Zaten Beşiktaş'ta mutluyum. Sözleşmem bitince Portekiz'e dönüp, 40-41 yaşına kadar oynayabilirim. Koçum (Şenol Güneş) kabul ederse Portekiz'e onunla birlikte dönmek isterim. Kendisi Portekiz futboluna katkı yapabilecek bir koç" ifadelerini kullandı. (SABAH)