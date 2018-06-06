Pepe teklifi ikiye böldü – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    teklifi ikiye böldü

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> teklifi ikiye böldü

    BEŞİKTAŞ İkinci Başkanı , 'nin satılması için Başkan 'ı ikna etmeye çalışıyor

    Yılda 6 milyon euro'ya yakın bir masrafı olan Portekizli oyuncu için şimdiye kadar , Katar ve Çin'den bazı takımların yetkilileri ile görüşen Çebi'nin bu tekliflerden birisini mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Orman ise 'yi taraftarın sevdiğini takımın yıldızlarından olduğunu söyleyerek takımda tutmaya çalışıyor.
    1. 6.6.2018
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