Opare hazır kıta – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Opare hazır kıta

    Opare hazır kıta

    daha önce kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen eski futbolcuyu Daniel Opare ile söz kestiği iddia edildi.

    2014- 15 sezonunun devre arasında 'dan kiralık olarak 'a gelen 'lı oyuncu için ikinci macerası başlıyor. 'dan ayrıldıktan sonra 'la anlaşan Opare, 2016-17 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Lens forması giymişti. Geçtiğimiz sezon 'a geri dönen 27 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 17 karşılaşmada forma giydi. Sağ bekte forma giyebilen 'lı futbolcu, sol bekte de oynayabiliyor.
    1. 6.6.2018
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