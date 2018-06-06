Negredo satışa çıktı! 10 milyon getir yarısı senin – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    satışa çıktı! 10 milyon getir yarısı senin

    <a href="/index/negredo?id=822b58ec-1d25-4bf4-a7fc-83191ca951ae" class="" rel="tag">Negredo</a> satışa çıktı! 10 milyon getir yarısı senin

    İspanyol golcü 'dan kurtulmak isteyen 'ta Başkan menajerlere satıştan gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini kendileriyle paylaşma sözü verdi.

    'dan gelen teklifi reddeden için daha önce 'den 'e futbolcu götüren bir menajerin söylediği, "10 milyon euro teklif getirirsem, 5 milyon euro alacağıma dair yazılı taahhüt isterim" sözlerine Orman'ın, "Sen 10 milyon euro'yu getir, ben sana 500 bin euro daha veririm" dediği iddia edildi.
    1. 6.6.2018
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