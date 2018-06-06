Mansız: Resmi teklif almadım – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Mansız: Resmi teklif almadım

    Mansız: Resmi teklif almadım
    'ın efsane isimlerinden İlhan Mansız, yardımcı antrenörlük iddiaları hakkında HABER1903'e konuştu. 'tan resmi teklif gelmediğini söyleyen Mansız; "Bu sene olmasa da inşallah ilerleyen senelerde kulübe hizmet ederim. Orada verilecek her türlü görevi, elimden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışırım" dedi.
    1. 6.6.2018
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