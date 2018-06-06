İmzayı atmadı kafalar karıştı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    İmzayı atmadı kafalar karıştı

    İmzayı atmadı kafalar karıştı
    çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetimi en çok zora sokan isim Oğuzhan Özyakup oldu. Genç futbolcunun siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona ererken, 25 yaşındaki milli yıldız şu ana kadar sözleşme imzalamaya yanaşmadı. Yöneticiler Oğuzhan'ya haftaya yüz yüze görüşerek resmi imzayı attırmak istiyor.
    1. 6.6.2018
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