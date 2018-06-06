Beşiktaş'ın ilgilendiği Romalı Gerson takasa gidiyor – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'ın ilgilendiği Romalı Gerson takasa gidiyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın ilgilendiği Romalı Gerson takasa gidiyor
    BEŞİKTAŞ'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Gerson'la ilgili sürpriz bir iddia geldi. Roma'nın, Atalanta'da forma giyen Papu Gomez'i istediği; Gerson'la beraber Crotone'de kiralık oynayan Tumminello'yu önerdiğini yazdı. 'nın 35 milyon euro istediği Papu için Gerson'u takasta kabul ettiği belirtildi.
    1. 6.6.2018
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