Beşiktaş taraftarı bombardımana başladı! – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    taraftarı bombardımana başladı!

    Beşiktaş taraftarı bombardımana başladı!

    'ın gündeminde olduğu iddia edilen 'in hesabına Beşiktaşlı taraftarlar binlerce yorum bıraktı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu 'Come to Beşiktaş' diyerek Beşiktaş'a çağırdı.

    Yeni sezon öncesinde harekatına başlayacak olan Yönetimi'ne taraftarlar destek vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl özellikle transferinde büyük rol oynayan siyah-beyazlılar yine işbaşında. Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen ve Başkan 'ın çok beğendiğini söylediği golcü futbolcu , Beşiktaş taraftarının son hedefi oldu. Yıldız futbolcunun hesabında paylaştığı fotoğraf ve videoları beğenen Beşiktaşlı taraftarlar, Sturridge'in hesabındaki tüm video ve fotoğraflara 'Come to Beşiktaş' yazdı.
    1. 6.6.2018 13:53
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