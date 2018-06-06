Başkan’dan Koç’a davet – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Başkan’dan Koç’a davet

    Başkan’dan Koç’a davet

    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, başkanlığında bu akşam Swissotel'te vereceği iftarla Türk futbol ailesini bir araya getiriyor.

    İftar yemeğine kulüpleri başkanları, Başkan ve yönetimi de katılıyor. Başkan Orman'ın tebrik ve davetiyle F.Bahçe'nin yeni Başkanı 'un da bu birliktelikte iftar yemeğinde yer alması bekleniyor.

    1. 6.6.2018
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