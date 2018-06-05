Raheem Lawal Beşiktaş formasını giydi! – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    formasını giydi!

    Raheem Lawal Beşiktaş formasını giydi!

    Son olarak ekiplerinden forması giyen ve sözleşmes biten Raheem Lawal sosyal medya hesabından forması giydiği bir fotoğrafını paylaştı.

    28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu 2017-2018 sezonunda ligde Osmanlıspor ile 17 maça çıktı.

    1. 5.6.2018 23:29
    2. Güncelleme: 5.6.2018 23:34
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