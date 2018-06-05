Raheem Lawal Beşiktaş formasını giydi!
Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor forması giyen ve sözleşmes biten Raheem Lawal sosyal medya hesabından Beşiktaş forması giydiği bir fotoğrafını paylaştı.
28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu 2017-2018 sezonunda ligde Osmanlıspor ile 17 maça çıktı.
- 5.6.2018 23:29
- Güncelleme: 5.6.2018 23:34
-
Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
-
G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
-
UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Raheem Lawal Beşiktaş formasını giydi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.