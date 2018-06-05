Yeni sezon öncesinde eldeki oyuncuları tutarak transferde çok para harcamamak isteyen Beşiktaş, ilk imzayı Oğuzhan'a attırmak istiyor. Yerli isimlerde ise ilk hedef Emre Akbaba ve Deniz Türüç. Bu 2 oyuncu için girişimler hızlanacak. Sağ bek konusunda da Lyon forması giyen Rafael'e teklifte bulunulduğu iddia ediliyor.