Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Yeni sezon öncesinde eldeki oyuncuları tutarak transferde çok para harcamamak isteyen Beşiktaş, ilk imzayı Oğuzhan'a attırmak istiyor. Yerli isimlerde ise ilk hedef Emre Akbaba ve Deniz Türüç. Bu 2 oyuncu için girişimler hızlanacak. Sağ bek konusunda da Lyon forması giyen Rafael'e teklifte bulunulduğu iddia ediliyor.
- 5.6.2018 12:27
- Güncelleme: 5.6.2018 12:37
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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