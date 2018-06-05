Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup! – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'ta ilk hedef !

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta ilk hedef <a href="/index/oguzhan-ozyakup?id=fd358165-4635-49df-9bea-a3775fb53ab0" class="" rel="tag">Oğuzhan Özyakup</a>!

    Yeni sezon öncesinde eldeki oyuncuları tutarak transferde çok para harcamamak isteyen Beşiktaş, ilk imzayı Oğuzhan'a attırmak istiyor. Yerli isimlerde ise ilk hedef Emre Akbaba ve Deniz Türüç. Bu 2 oyuncu için girişimler hızlanacak. Sağ bek konusunda da Lyon forması giyen Rafael'e teklifte bulunulduğu iddia ediliyor.

    1. 5.6.2018 12:27
    2. Güncelleme: 5.6.2018 12:37
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