Üstünkaya anıldı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Üstünkaya anıldı

    Üstünkaya anıldı
    'ın eski başkanlarından merhum , Aşiyan'daki mezarı başında anıldı. Başkan 'ın çelenk gönderdiği anma törenine yöneticiler ve Üstünkaya ailesi ile sevenleri katıldı. Törene katılan isimler, 'nın 'a hizmetlerini anlatarak onu dualarla andılar.
    1. 4.6.2018
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