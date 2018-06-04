Talisca’da Liverpool önde – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ’da önde

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>’da <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a> önde
    'ın 21 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmadığı Anderson 'nın yeni evi belli oluyor. Geleceği çok parlak olan Brezilyalı yıldızla Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor. Yarışta ekibi 'un önde olduğu belirtiliyor. Uzun süredir Brezilyalı futbolcuyu isteyen Roma ve da 'nın peşini bırakmıyor.
    1. 4.6.2018
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