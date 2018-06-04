Sturridge çok zor – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Sturridge çok zor

    Sturridge çok zor
    Siyah-beyalılar, bu döneminde meşhur 'Come to ' sloganını 'dan Daniel Sturrigde için söylüyor. , ve gibi dünya yıldızlarını bu transferde koz olarak kullanmayı planlıyor ancak Sturrigde'nin yakın dönem kariyer planlamasında yer almıyor.
    1. 4.6.2018
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