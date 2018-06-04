Peres pahalı geldi – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Peres pahalı geldi

    Peres pahalı geldi
    , 'nın eliden çıkarmak istediği Bruno Peres ile bir süredir yakından ilgileniyordu. Siyah-beyazlılar, Roma ile temas kurdu ancak duydukları rakam karşısında geri adım attılar. İtalyan ekibinin yönetimi, Peres için 8 milyon euro istedi, Beşiktaş transferden çekildi. sağ bek transferinde alternatif isimlere yöneldi. bu bölgeye mutlaka takviye istiyor.
    1. 4.6.2018
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