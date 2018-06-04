‘Oğuzhan kalacak’ – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ‘Oğuzhan kalacak’

    ‘Oğuzhan kalacak’

    Başkan , Everton’ın istediği ile ilgili net konuştu: “Ne bizim Oğuzhan’ı göndermeye niyetimiz var ne de onun bizden başka yere gitmeye”

    Başkanı geleceğin Kartalları ile buluştu. Orman burada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların başkanı "Ne bizim Oğuzhan'ı göndermeye niyetimiz var ne de onun bizden başka yere gitmeye" dedi. Orman, için de "Kararını devre arasında vermişti. Taraftarlar onu fazla havaya soktu. Beşiktaş'ın büyüklüğünü buradan gidince anlayacak" dedi. ve Atiba konularında şunları söyledi: "Burak'ın babası bizde oynamış, kendisi de Beşiktaşlı. Şu an 'un futbolcusu. Bir mana çıkarmayın. Atiba'ya teklif yaptık, kabul etmedi"
    1. 4.6.2018
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