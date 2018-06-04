Negredo’ya para yetmiyor! Transfer teklifine şok cevap! – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ’ya para yetmiyor! Transfer teklifine şok cevap!

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>’ya para yetmiyor! Transfer teklifine şok cevap!

    yönetimi Alvaro 'yu elden çıkarmayı planlıyor ancak İspanyol futbolcu aynı istekte değil

    temsilcisi Toluca, tecrübeli forvete yıllık 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerdi.

    ise "Ben o parayı 'tan 1 yılda kazanıyorum" diyerek reddetti. 32 yaşındaki golcü Toluca'ya sezon sonu için randevu verdi.
    1. 4.6.2018
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