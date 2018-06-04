Mitro’nun forma hedefi – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Mitro’nun forma hedefi

    Mitro’nun forma hedefi
    'ın geçen sezon Brugge'e kiraladığı Matej Mitrovic, 'a geri döndü. Hırvat stoper gelecek adına umutlu. 24 yaşındaki futbolcu "Kariyerimi Beşiktaş'ta sürdürmek istiyorum. 2 yıl daha sözleşmem var. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorum. ve Vida ile forma yarışına girebilirim" dedi. kararını sezon başı kampında verecek.
    1. 4.6.2018
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