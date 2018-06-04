Guti’ye destek – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Guti’ye destek

    Guti’ye destek
    'de 'nın teknik direktörlüğü bırakmasının ardından yerine geçmesi beklenen adaylardan biri de eski Beşiktaşlı Guti... Siyah-beyazlı taraftarlar da "Come to " diyerek eski yıldızlarına destek veriyor ve İspanyol devinin başına geçmesini istiyor. Guti desteğe teşekkür etti.
    1. 4.6.2018
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