Fernandes yatıyor – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Fernandes yatıyor

    Fernandes yatıyor
    , 2 yıllık kiralık kontratı biten Anderson 'nın yerine eski futbolcusu 'i düşünüyordu. Ancak şampiyonluk yaşadıkları yıldız oyuncularını kaybetmek istemiyor. Bunun için 2019'da bitecek sözleşmesini uzatmak için Portekizli orta saha oyuncusuna yeni teklif götürdü.
    1. 4.6.2018
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