Tosic: "Türkiye benim ikinci vatanım" – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Tosic: " benim ikinci vatanım"

    Tosic: "Türkiye benim ikinci vatanım"

    Tosic, 15 Temmuz darbe girişiminde tankın önünde dururken çekildiği fotoğrafla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Sokağa çıkmaktan korkmadım."

    Tosic, 15 Temmuz darbe girişiminde tankın önünde dururken çekildiği fotoğrafla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Sokağa çıkmaktan korkmadım. Tankla fotoğraf çektirdim. Fotoğrafı eşime gönderdim ve kimseye göndermemesini söyledim ama o twitter hesabından paylaştı; çok kızdım. Artık bana 'Tank Tosic' diyorlar. Yaptığım şey büyük bir şey değildi, ama taraftar bunu çok değerli buldu. benim ikinci vatanım. Bu ülkeyi, insanlarını ve yaşam tarzlarını seviyorum."

    CENK KALSAYDI FARKLI OLURDU
    formasını 3 sezon giymesinin ardından 'in Guangzhou R&F Kulübü'ne olan Sırp futbolcu , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devre arasında Everton'a transfer olan milli futbolcu 'un yokluğunu hissettiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Cenk kalsaydı durum farklı olurdu" ifadesini kullandı. Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istemelerine rağmen şartların buna el vermediğini söyleyen Tosic, Avrupa arenasında daha az maça çıkan rakipleri G.Saray ve F.Bahçe'nin bunu avantaja çevirdiğini savundu.

    1. 3.6.2018
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