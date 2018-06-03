Tosic: "Türkiye benim ikinci vatanım"

Tosic, 15 Temmuz darbe girişiminde tankın önünde dururken çekildiği fotoğrafla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Sokağa çıkmaktan korkmadım. Tankla fotoğraf çektirdim. Fotoğrafı eşime gönderdim ve kimseye göndermemesini söyledim ama o twitter hesabından paylaştı; çok kızdım. Artık bana 'Tank Tosic' diyorlar. Yaptığım şey büyük bir şey değildi, ama taraftar bunu çok değerli buldu. Türkiye benim ikinci vatanım. Bu ülkeyi, insanlarını ve yaşam tarzlarını seviyorum."



CENK KALSAYDI FARKLI OLURDU

Beşiktaş formasını 3 sezon giymesinin ardından Çin'in Guangzhou R&F Kulübü'ne transfer olan Sırp futbolcu Dusko Tosic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devre arasında Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'un yokluğunu hissettiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Cenk kalsaydı durum farklı olurdu" ifadesini kullandı. Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istemelerine rağmen şartların buna el vermediğini söyleyen Tosic, Avrupa arenasında daha az maça çıkan rakipleri G.Saray ve F.Bahçe'nin bunu avantaja çevirdiğini savundu.