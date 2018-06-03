Sturridge yakın takipte

İngiliz Birmingham Mail, Sturridge'ın taraftarın başlattığı "Come to Beşiktaş" kampanyasını yakından takip ettiğini yazdı. İngiliz oyuncunun kendisi gibi daha önce Liverpool'da oynayan Babel'le görüşerek İstanbul'un güzelliklerini dinlediği, Pepe ve Quaresma gibi üst düzey isimlerin kadroda olmasından da etkilendiği ifade edildi.