Sturridge yakın takipte – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    yakın takipte

    Sturridge yakın takipte

    İngiliz Birmingham Mail, 'ın taraftarın başlattığı "Come to " kampanyasını yakından takip ettiğini yazdı.

    İngiliz Birmingham Mail, 'ın taraftarın başlattığı "Come to " kampanyasını yakından takip ettiğini yazdı. İngiliz oyuncunun kendisi gibi daha önce 'da oynayan Babel'le görüşerek 'un güzelliklerini dinlediği, ve Quaresma gibi üst düzey isimlerin kadroda olmasından da etkilendiği ifade edildi.

    1. 3.6.2018
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