Sporting Q7’nin peşinde – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Sporting Q7’nin peşinde

    Sporting Q7’nin peşinde

    Devler Ligi şansı kaçırıldığı için oyuncuları dövülen ve başkan tarafından tüm takımın bırakıldığı 'da değişim zamanı.

    Devler Ligi şansı kaçırıldığı için oyuncuları dövülen ve başkan tarafından tüm takımın bırakıldığı 'da değişim zamanı. Başkan Carvalho'nun başta F.Bahçe'nin de gündeminde olan Jesus olmak üzere tüm takımı değiştireceği, takıma da hem abi hem de toparlayıcı olarak Quaresma'yı alacağı iddia edildi.

    1. 3.6.2018
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