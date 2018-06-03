Sporting Q7’nin peşinde

Devler Ligi şansı kaçırıldığı için oyuncuları dövülen ve başkan tarafından tüm takımın kadro dışı bırakıldığı Sporting Lizbon'da değişim zamanı. Başkan Carvalho'nun başta F.Bahçe'nin de gündeminde olan Jesus olmak üzere tüm takımı değiştireceği, takıma da hem abi hem de toparlayıcı olarak Quaresma'yı alacağı iddia edildi.