Orkan’a talip çok

Başkan Fikret Orman'ın, Mitrovic dışındaki kiralık oyuncuların satılacağını açıklanmasından sonra gözler Orkan Çınar'a çevrildi. Geçen yılı Konya'da tamamlayan genç oyuncu için başta Sivas ve Göztepe olmak üzere pek çok takımdan teklif geldiği ifade edildi.