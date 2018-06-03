Orkan’a talip çok – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Orkan’a talip çok

    Orkan’a talip çok

    Başkan 'ın, Mitrovic dışındaki kiralık oyuncuların satılacağını açıklanmasından sonra gözler 'a çevrildi.

    Başkan 'ın, Mitrovic dışındaki kiralık oyuncuların satılacağını açıklanmasından sonra gözler 'a çevrildi. Geçen yılı Konya'da tamamlayan genç oyuncu için başta ve Göztepe olmak üzere pek çok takımdan teklif geldiği ifade edildi.

    1. 3.6.2018
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