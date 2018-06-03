Oğuzhan Özyakup Beşiktaş ile yeniden anlaştı – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    ile yeniden anlaştı

    Oğuzhan Özyakup Beşiktaş ile yeniden anlaştı

    Beşiktaş'ta önceki gün dört oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Bu isimler arasında; Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Atınç Nukan ve Atiba Hutchinson bulunuyor.

    1. 3.6.2018 12:12
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