Oğuzhan Özyakup Beşiktaş ile yeniden anlaştı
Beşiktaş'ta önceki gün dört oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Bu isimler arasında; Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Atınç Nukan ve Atiba Hutchinson bulunuyor.
- 3.6.2018 12:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş'ta önceki gün dört oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Bu isimler arasında; Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Atınç Nukan ve Atiba Hutchinson bulunuyor.
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