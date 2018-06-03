Oğuzhan Ada’ya gitti mi?
Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmadıkça, Oğuzhan'la ilgili dedikodular da artıyor.
Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmadıkça, Oğuzhan'la ilgili dedikodular da artıyor. Bunlardan biri de Beşiktaş yönetiminin N. United ile Oğuzhan'ın satışı için 15 milyon euro'ya anlaştığı yönünde. Fakat Arsenal'la yapılan sözleşme gereği haklarının %30'u hâlâ İngiliz ekibinde olduğu için bu açıklamanın yapılmadığı belirtiliyor; çünkü bu durumda Beşiktaş yönetimi Arsenal'a 4.5 milyon euro ödemek zorunda.
- 3.6.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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