Oğuzhan Ada’ya gitti mi? – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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HEPSİ
    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Ada’ya gitti mi?

    Oğuzhan Ada’ya gitti mi?

    ile sözleşmesini uzatmadıkça, 'la ilgili dedikodular da artıyor.

    ile sözleşmesini uzatmadıkça, 'la ilgili dedikodular da artıyor. Bunlardan biri de Beşiktaş yönetiminin N. United ile Oğuzhan'ın satışı için 15 milyon euro'ya anlaştığı yönünde. Fakat 'la yapılan sözleşme gereği haklarının %30'u hâlâ İngiliz ekibinde olduğu için bu açıklamanın yapılmadığı belirtiliyor; çünkü bu durumda Beşiktaş yönetimi Arsenal'a 4.5 milyon euro ödemek zorunda.

    1. 3.6.2018
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