Üst üste iki sezon gelen şampiyonluğun ardından bu sezon ligi dördüncü sırada bitiren ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu.
- 3.6.2018 12:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
Üst üste iki sezon gelen şampiyonluğun ardından bu sezon ligi dördüncü sırada bitiren ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu.
Beşiktaş'ta Negredo, Lens ve Vagner Love ile yollar ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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