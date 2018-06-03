Beşiktaş'ta Negredo, Lens ve Vagner Love ile yollar ayrılıyor – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    'ta , Lens ve Vagner Love ile yollar ayrılıyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>, Lens ve Vagner Love ile yollar ayrılıyor

    Üst üste iki sezon gelen şampiyonluğun ardından bu sezon ligi dördüncü sırada bitiren ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu.

    1. 3.6.2018 12:31
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