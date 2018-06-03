Beşiktaş, Opare transferini bitirdi! İşte alacağı ücret
Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle daha mütevazi bütçeli bir kadro kurma kararı alan Beşiktaş yönetimi ilk transferini yaptı. (Habertürk)
- 3.6.2018 10:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle daha mütevazi bütçeli bir kadro kurma kararı alan Beşiktaş yönetimi ilk transferini yaptı. (Habertürk)
Beşiktaş, Opare transferini bitirdi! İşte alacağı ücret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.