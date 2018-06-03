Beşiktaş, Opare transferini bitirdi! İşte alacağı ücret – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş, Opare transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

    Beşiktaş, Opare transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

    Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle daha mütevazi bütçeli bir kadro kurma kararı alan Beşiktaş yönetimi ilk transferini yaptı. (Habertürk)

    1. 3.6.2018 10:42
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