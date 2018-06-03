"Adriano gitmesin" – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    " gitmesin"

    "Adriano gitmesin"

    Elinde sol kanatta oynayabilecek Babel, Caner ve bulunan , ülkesine dönmek isteyen Brezilyalı oyuncuya izin verilmemesini istedi.

    Elinde sol kanatta oynayabilecek Babel, Caner ve bulunan , ülkesine dönmek isteyen Brezilyalı oyuncuya izin verilmemesini istedi. Yönetim Adriano'dan para kazanmak istediği için haftaya gelecek Flamengolu yöneticilerle masaya oturacak.

    1. 3.6.2018
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