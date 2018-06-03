"Adriano gitmesin"
Elinde sol kanatta oynayabilecek Babel, Caner ve Adriano bulunan Şenol Güneş, ülkesine dönmek isteyen Brezilyalı oyuncuya izin verilmemesini istedi.
Elinde sol kanatta oynayabilecek Babel, Caner ve Adriano bulunan Şenol Güneş, ülkesine dönmek isteyen Brezilyalı oyuncuya izin verilmemesini istedi. Yönetim Adriano'dan para kazanmak istediği için haftaya gelecek Flamengolu yöneticilerle masaya oturacak.
- 3.6.2018
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