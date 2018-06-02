Şenol Güneş: "Örnek takım olduk"
Teknik direktör Şenol Güneş, biten bir sezonun ardından içini Beşiktaş Dergisi'ne döktü. Beşiktaş olarak yönetim, futbolcu, taraftarın kenetlendiğini söyleyen Güneş, "Dördüncü olmamıza rağmen örnek bir takım olduk. Beşiktaş taraftarı her zaman eksikliklerimizi hatırlattı ve aynı zamanda hiçbir zaman da desteklerini esirgemediler. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki var taraftarla aramızda. Onlara minnettarız" yorumunu yaptı.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
Şenol Güneş: "Örnek takım olduk" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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