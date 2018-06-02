Şenol Güneş: "Örnek takım olduk" – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    : "Örnek takım olduk"

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: "Örnek takım olduk"

    Teknik direktör Şenol Güneş, biten bir sezonun ardından içini Beşiktaş Dergisi'ne döktü. Beşiktaş olarak yönetim, futbolcu, taraftarın kenetlendiğini söyleyen Güneş, "Dördüncü olmamıza rağmen örnek bir takım olduk. Beşiktaş taraftarı her zaman eksikliklerimizi hatırlattı ve aynı zamanda hiçbir zaman da desteklerini esirgemediler. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki var taraftarla aramızda. Onlara minnettarız" yorumunu yaptı.

    1. 2.6.2018
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