Oğuzhan'ın menajerine fırça!
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın ardından Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi de önceki akşam itibari ile sona erdi. 2012-13 sezonunda Arsenal'den transfer edilen Oğuzhan, siyah-beyazlı takımda 6 sezon geçirirken kaptanlığa kadar yükseldi. Aylardır Beşiktaş ile devam edip etmeyeceği merak konusu olan Milli yıldızın İstanbul'da bulunan menajeri Kees Vos'un, G.Saray'dan Abdürrahim Albayrak'la görüşmesi ve pazartesi gününe kadar İstanbul'da kalacağının ortaya çıkması ortamı gerdi.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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