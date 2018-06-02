Oğuzhan'ın menajerine fırça! – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Oğuzhan'ın menajerine fırça!

    Oğuzhan'ın menajerine fırça!

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın ardından Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi de önceki akşam itibari ile sona erdi. 2012-13 sezonunda Arsenal'den transfer edilen Oğuzhan, siyah-beyazlı takımda 6 sezon geçirirken kaptanlığa kadar yükseldi. Aylardır Beşiktaş ile devam edip etmeyeceği merak konusu olan Milli yıldızın İstanbul'da bulunan menajeri Kees Vos'un, G.Saray'dan Abdürrahim Albayrak'la görüşmesi ve pazartesi gününe kadar İstanbul'da kalacağının ortaya çıkması ortamı gerdi.

    1. 2.6.2018
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