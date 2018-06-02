Love’den FIFA tehdidi
Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Brezilya basınına verdiği röportajda flaş ifadeler kullandı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın kendisine borcu olduğunu ve ödenmemesi durumunda FIFA'ya başvurmayı düşündüğünü söyledi. Love ayrıca, Flamengo'ya transfer olmak istediğini ima eden açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın kendisine 2 aylık maaş borcu olduğunu ve bunu ödemesi gerektiğini söyleyen 33 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti:
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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