Love’den FIFA tehdidi

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Brezilya basınına verdiği röportajda flaş ifadeler kullandı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın kendisine borcu olduğunu ve ödenmemesi durumunda FIFA'ya başvurmayı düşündüğünü söyledi. Love ayrıca, Flamengo'ya transfer olmak istediğini ima eden açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın kendisine 2 aylık maaş borcu olduğunu ve bunu ödemesi gerektiğini söyleyen 33 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti:



