Larin'e Süper Lig'den talip var
Geçen sezon Göztepe'de sezonu Demba Ba ile tamamlayan Tamer Tuna yeni takımı Sivasspor'da da bir Beşiktaşlı düşünüyor.
Geçen sezon Göztepe'de sezonu Demba Ba ile tamamlayan Tamer Tuna yeni takımı Sivasspor'da da bir Beşiktaşlı düşünüyor. Genç teknik adam Şenol Güneş'in Türkiye'ye ısınması için en azından bir se zon kiralık oynamasını istediği Cyle Larin'e talip oldu. Tuna'nın Larin'i, Kone ve Robinho ile beraber oynatarak geliştirmek ve kullanmak istediği belirtildi.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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