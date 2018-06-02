Larin'e Süper Lig'den talip var

Geçen sezon Göztepe'de sezonu Demba Ba ile tamamlayan Tamer Tuna yeni takımı Sivasspor'da da bir Beşiktaşlı düşünüyor. Genç teknik adam Şenol Güneş'in Türkiye'ye ısınması için en azından bir se zon kiralık oynamasını istediği Cyle Larin'e talip oldu. Tuna'nın Larin'i, Kone ve Robinho ile beraber oynatarak geliştirmek ve kullanmak istediği belirtildi.