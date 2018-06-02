Larin'e Süper Lig'den talip var – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Larin'e 'den talip var

    Larin'e Süper Lig'den talip var

    Geçen sezon 'de sezonu ile tamamlayan yeni takımı 'da da bir Beşiktaşlı düşünüyor.

    Geçen sezon 'de sezonu ile tamamlayan yeni takımı 'da da bir Beşiktaşlı düşünüyor. Genç teknik adam 'in 'ye ısınması için en azından bir se zon kiralık oynamasını istediği Cyle Larin'e talip oldu. Tuna'nın Larin'i, Kone ve Robinho ile beraber oynatarak geliştirmek ve kullanmak istediği belirtildi.

    1. 2.6.2018
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