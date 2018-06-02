Bernard’da dev rakipler

Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan isimlerden biri olan Bernard'ın talipleri arttı. Brezilya basınında yer alan habere göre Arsenal, Liverpool ve Çin'den bir kulüp Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Bernard'a imza attırmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde "Acele etmeyeceğim. Beşiktaş da benim için cazip bir seçenek" açıklamasıyla teklif aldığını doğrulamıştı.