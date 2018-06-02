Bernard’da dev rakipler
Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan isimlerden biri olan Bernard'ın talipleri arttı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan isimlerden biri olan Bernard'ın talipleri arttı. Brezilya basınında yer alan habere göre Arsenal, Liverpool ve Çin'den bir kulüp Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Bernard'a imza attırmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde "Acele etmeyeceğim. Beşiktaş da benim için cazip bir seçenek" açıklamasıyla teklif aldığını doğrulamıştı.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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