Bernard’da dev rakipler – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    ’da dev rakipler

    Bernard’da dev rakipler

    'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan isimlerden biri olan 'ın talipleri arttı.

    'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan isimlerden biri olan 'ın talipleri arttı. basınında yer alan habere göre , ve 'den bir kulüp ile sözleşmesi sona eren Bernard'a imza attırmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde "Acele etmeyeceğim. Beşiktaş da benim için cazip bir seçenek" açıklamasıyla teklif aldığını doğrulamıştı.

    1. 2.6.2018
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