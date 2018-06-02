Atiba zorluyor

Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten bir diğer oyuncu Atiba ile görüşmeler sürüyor. Hem Beşiktaş transfer komitesi hem de Atiba sözleşmenin 1 sezon olması konusunda hemfikir; ancak para konusunda bir anlaşma sağlanmış değil. Atiba'ya daha önce aldığının altında bir rakam önerildiği için anlaşma sağlanamadı. Boşa çıkan Kanadalı oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.