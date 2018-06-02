Atiba zorluyor
Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten bir diğer oyuncu Atiba ile görüşmeler sürüyor.
Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten bir diğer oyuncu Atiba ile görüşmeler sürüyor. Hem Beşiktaş transfer komitesi hem de Atiba sözleşmenin 1 sezon olması konusunda hemfikir; ancak para konusunda bir anlaşma sağlanmış değil. Atiba'ya daha önce aldığının altında bir rakam önerildiği için anlaşma sağlanamadı. Boşa çıkan Kanadalı oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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