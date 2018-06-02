Atiba zorluyor – Fotomaç – 02 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Haziran 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    zorluyor

    Atiba zorluyor

    sözleşmesi biten bir diğer oyuncu ile görüşmeler sürüyor.

    sözleşmesi biten bir diğer oyuncu ile görüşmeler sürüyor. Hem transfer komitesi hem de Atiba sözleşmenin 1 sezon olması konusunda hemfikir; ancak para konusunda bir anlaşma sağlanmış değil. Atiba'ya daha önce aldığının altında bir rakam önerildiği için anlaşma sağlanamadı. Boşa çıkan Kanadalı oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

    1. 2.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba zorluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN