Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    Vagner Love'dan 'a ''ya giderim' tehdidi!

    Vagner Love'dan <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a '<a href="/index/fifa?id=36ae47c4-b0d3-4d6c-ab14-c80934b63b8f" class="" rel="tag">FIFA</a>'ya giderim' tehdidi!

    Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer edilen Vagner Love alacaklarının ödemesinin gecikmesi halinde FIFA'ya gideceğini söyledi.

    1. 1.6.2018 16:31
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