Vagner Love: "Şans bulamadım" – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    : "Şans bulamadım"

    Vagner Love: "Şans bulamadım"

    ’da elde ettiği şansı siyah-beyazlı kulüpte yakalayamadığını belirten Love, “Sakatlıklar yaşadım ama hoca da beni oynatmak istemedi” diye konuştu.

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan ayrılarak 'a transfer olan , "Alanyaspor'da elde ettiğim şansı Beşiktaş'ta bulamadım" dedi. Alanyaspor'da 1 buçuk sezon başarılı bir performans sergileyen ve devre arasında 3 milyon euro bonservisbedeli karşılığında Beşiktaş'a imza atan sambacı, ülkesinde bir programda açıklamalarda bulundu.

    SAKATLIKLARDAN YAKINDI
    Sakatlık nedeniyle siyah-beyazlı forma ile istediği performansı sergileyemediğini belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bir sakatlık geçirdim, öbürü başladı. Hoca da beni oynatmak istemedi. Alanyaspor'da elde ettiğim şansı Beşiktaş'ta bulamadım" dedi. Alanyaspor'da 1.5 sezonda forma giydiği 44 maçta 34 gol atan, 6 da asist yapan tecrübeli futbolcu; Beşiktaş'ta ise şans bulduğu 13 karşılaşmada 4 gol atabildi.
    1. 1.6.2018
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