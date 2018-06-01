Vagner Love: "Şans bulamadım"
Alanyaspor’da elde ettiği şansı siyah-beyazlı kulüpte yakalayamadığını belirten Love, “Sakatlıklar yaşadım ama hoca da beni oynatmak istemedi” diye konuştu.
SAKATLIKLARDAN YAKINDI
Sakatlık nedeniyle siyah-beyazlı forma ile istediği performansı sergileyemediğini belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bir sakatlık geçirdim, öbürü başladı. Hoca da beni oynatmak istemedi. Alanyaspor'da elde ettiğim şansı Beşiktaş'ta bulamadım" dedi. Alanyaspor'da 1.5 sezonda forma giydiği 44 maçta 34 gol atan, 6 da asist yapan tecrübeli futbolcu; Beşiktaş'ta ise şans bulduğu 13 karşılaşmada 4 gol atabildi.
- 1.6.2018
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